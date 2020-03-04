Zorba Bakan’a resmi soruşturma

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İngiltere İçişleri Bakanı Patel'e çalışanlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Patel'in bünyesinde çalışan bir kişinin intihara kalkıştığı belirtildi. Bakan Patel, çalışanlarına kötü davranmakla suçlanıyor. Soruşturma emrinin Başbakan Boris Johnson'dan geldiği ifade edildi. Johnson kamuoyunda Patel'in en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyor. Bakan'ın bir çalışanına topluluk içerisinde, "Defol, kaybol buradan" gibi ifadeler kullandığı bu nedenle çalışana 25 bin pound tazminat ödendiği belirtiliyor.