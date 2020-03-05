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Afgan kız Menice'nin gözyaşları 'yi yasa boğmuştu! Bakanlık harekete geçti ve...

polisi tarafından ailesi dövülüp paraları alındıktan sonra anne-babasından ayrı başka bir araca bindirilip başka göçmenlerin olduğu yere gönderilen Menice Arapladı'nın gözyaşları 'yi yasa boğmuştu. Menice'nin gözyaşları sonucu bakanlık harekete geçti ve küçük kızın ailesini buldu. Menice'nin hüzün dolu gözyaşları yerinin sevinç gözyaşlarına bıraktı.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 10:52 ABONE OL
Afgan kız Menice'nin gözyaşları Türkiye'yi yasa boğmuştu! Bakanlık harekete geçti ve...

Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Arapladı ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu bir araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice, başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirilmişti. O anda ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderilmişti.

Son dakika: Yunanistan sınırında anne ve babasını kaybeden Afganistanlı minik Menice ailesine kavuştu | Video



YUNAN POLİSİ AYIRMIŞTI

Anne- babası ile kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiğini söyleyerek gözyaşı döken Menice Arapladı, "Ailemi çok özlüyorum. Burada herkesin ailesi var, benim yok. Biz onlara ne yaptık? Neden ailemle beni ayırdılar? Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak, eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yunan polisi cep telefonu ve paralarımız ile eşyalarımızı aldı. Yunan Polisi çok kötü davrandı, herkesi dövüyorlar" diye konuşmuştu.

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Afgan kız Menice'nin gözyaşları Türkiye'yi yasa boğmuştu! Bakanlık harekete geçti ve...
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