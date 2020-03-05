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Aşırı yağışlar 23 can aldı

Giriş Tarihi: 5.3.2020 ABONE OL
Aşırı yağışlar 23 can aldı
BREZİLYA'NIN güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 23'e yükseldi. Ülke basınında yer alan habere göre, Sivil Savunma Birimi'nden yapılan açıklamada, Sao Paulo eyaletinin Guaruja, Santos ve Sao Vicente kentlerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 23 kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada, çok sayıda kayıp kişinin arandığı kaydedildi. Guaruja'da 200 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sao Paulo eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda önceki gün 10 kişi ölmüştü.
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Aşırı yağışlar 23 can aldı
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