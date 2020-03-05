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Haberler Dünya Haberleri BM Raportörü Agnes Callamard Yunanistan'a sert tepki: Burası Nazi Almanya'sı değil

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() 'a gösterdi. Twitter'dan mesaj yayınlayan Callamard: “Kaç lideri, çocuklara ateş açan ve onları vebalı gibi iteleyen Yunan sınır güvenlik güçlerine tepki verecek acaba?" dedi. Ayrıca Callamard "Burası Nazi Almanyası değil" diyerek sitemini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 10:29 ABONE OL
BM Raportörü Agnes Callamard Yunanistan'a sert tepki: Burası Nazi Almanya'sı değil

Yasadışı yollarla sınırı geçen 8 bin FETÖ'cüye sığınma hakkı veren, bir bölümünün de Avrupa ülkelerine dağılmalarını sağlayan Yunanistan, göçmenlere ise farklı davranıyor. Yunan polisi, önceki gün darp edip iç çamaşırıyla bıraktıkları mültecileri, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdi. Edirne'nin Elçili Köyü'nde kıraathaneye sığınan göçmenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doyran Köyü'nde de 3 göçmen köy çıplak halde yürürken görüntülendi.

AB LİDERLERİ NEREDE?

Göçmenlerin bu görüntüleriyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard Twitter'dan şu mesajı paylaştı: "Kaç AB lideri, çocuklara ateş açan ve onları vebalı gibi iteleyen Yunan sınır güvenlik güçlerine tepki verecek acaba? Burası Nazilerden kaçan, mültecilere ateş açılan 1940'ların Avrupa'sı değil, MS St Louis ya da 1939'da 900 Yahudi'nin girişine izin verilmeyen ABD ve Kanada da değil. Burası 2020'nin Avrupa'sı."

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BM Raportörü Agnes Callamard Yunanistan'a sert tepki: Burası Nazi Almanya'sı değil
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