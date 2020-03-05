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’de 24 saatte 438 korona vakası!

’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü vaka sayısı hızla artıyor. Çin'den sonra Koronavirüs'ten en fazla etkilenen ülke olan 'de 24 saatte 438 vaka tespit edildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.3.2020 12:07 ABONE OL
Güney Kore’de 24 saatte 438 korona vakası!

Çin'in ardından en fazla korona virüsü vak'asının görüldüğü Güney Kore'de son 24 saat içinde 438 korona vak'ası daha tespit edildi. Güney Koreli yetkililer, tespit edilen vak'alarla ülke genelindeki vak'a sayının 5 bin 766'ya yükseldiğini açıkladı. Korona nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki korona kaynaklı ölü sayısı 36'ya yükseldi.

Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, korona vak'ası ile günde iki kez bilgilendirme yapıyor. Güney Kore'de salgının yayıldığı Daegu kentinde vak'a sayısı 4 bin 326'ya yükseldi. Daegu, hükumet tarafından "özel bakım alanı" olarak tanımlandı.
Güney Kore'de 3 Ocak'tan bu yana 140 bin kişiye korona virüsü testi yapıldı. Test yapılan 118 bin 965 kişide negatif sonuç alınırken 21 bin 810 kişi ise bir kez daha kontrolden geçirildi.

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Güney Kore’de 24 saatte 438 korona vakası!
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