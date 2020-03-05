Hamas: ABD’nin gizli görüşme teklifini reddettik

BUGÜN NELER OLDU

Hamas, ABD'nin kendileriyle gizli bir toplantı yapmak istediğini ancak toplantının Washington yönetimi tarafından yayılmaya çalışılan bir rivayet lehinde kullanılabileceği gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı.Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Hamas ile gizli toplantı davetini reddettiklerini dile getirdi. Lübnan el-Meyadin kanalına röportaj veren Heniyye, "ABD'nin bizimle gizli toplantılar yapma yönündeki talebini, Washington yönetimi tarafından yayılmaya çalışılan bir rivayet lehinde kullanılabileceğine inandığımız için reddettik" ifadelerini kullandı. Heniyye, ABD'nin, "sözde barış anlaşmasının, bu anlaşmaya karşı çıkan Hamas ve diğer Filistinli gruplarla yapılan gizli görüşmeler sonrasında açıklandığı" yönündeki rivayetinin kabul görmesi için çalıştığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda, tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamış ve 'Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini' söylemişti. Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde düzenledikleri gece baskınında 3'ü Hamas yöneticisi, 15 Filistinliyi gözaltına aldı.