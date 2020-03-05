Hanau’da ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hanau kentinde iki hafta önce ırkçı katil Tobias Rathjen'in (43) katlettiği 4'ü Türk 9 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Angela Merkel, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky ve Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı katıldı. Törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Bu hepimize yapılan bir saldırıydı" ifadelerini kullandı.