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Hortum ’yi yerle bir etti

Giriş Tarihi: 5.3.2020 ABONE OL
Hortum ABD’yi yerle bir etti
ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e çıktı. Tennessee eyaletinin Nashville kentinde etkili hortum 140'tan fazla binanın yıkılmasına neden oldu, birçok kişi binaların bodrum katlarında mahsur kaldı. Tennessee Valisi Bill Lee ile telefonda ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye yardım yapılacağını söyledi. Öte yandan Vali Bill Lee eyalette acil durum ilan etti. Vali, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları ve güvenliğin sağlanması için Ulusal Muhafızları bölgeye gönderdi.
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Hortum ABD’yi yerle bir etti
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