İtalya’da okullara tatil tartışılıyor

İtalya'da şu ana kadar 107 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yeni alınacak önlemleri görüştü. Bakanlar Kurulu devam ederken, İtalyan haber ajansı ANSA, Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak yeni hazırlanan kararnameyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin bu ay ortasına kadar kapatıldığını duyurdu. Fakat bu habere, Eğitim Bakanı Lucia Azzolina'dan düzeltme geldi. Azzolina, Başbakanlık çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların kapatılıp kapatılmayacağı konusunda bir kararın çıkmadığını, görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.Hükümetin öngördüğü diğer önlemler arasında kişilerin el sıkışmaması, 65 yaş üstündekilerin evde kalması, tüm spor faaliyetlerinin ve kongrelerin durdurulması bulunuyor. Ayrıca virüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini frenlemeye dönük tedbirler de alınacak. İtalyan basınında çıkan haberlerde, yeni önlemlerle İtalyanların 30 günlüğüne yaşam tarzlarını değiştirmeleri gerektiği ifade edildi. İtalya'da 2 bin 706 koronavirüs vakası kaydedilirken virüsten en çok etkilenen bölgelerin ise bin 520 vaka kaydedilen Lombardiya, 420 vakanın bulunduğu Emilia-Romagna ile 307 vakanın bulunduğu Veneto olduğu belirtildi.

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