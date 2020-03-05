Korona tüm İran’ı sardı

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neredeyse bütün eyaletlere yayıldığını söyledi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kovid-19'un salgın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir" dedi. Hasan Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan İran'da yayın yapan "Asriran" haber sitesine göre, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de Kovid-19 yakalandığı açıklandı. Tedavi altına alındığı Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nden başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan Rahmani'nin durumunun şu an için iyi olduğu belirtildi. Ülkede hükümet yetkilileri ve bürokratların ikinci bir duyuruya kadar yurtdışına çıkmaları yasaklandı. İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi. Diğer yandan sosyal medyada paylaşılan videolar ve ortaya atılan iddialar dehşet verici boyutlara ulaştı. Son paylaşılan bir videoda insanların mezarlıklara gömüldüğü görülüyor. İran'da, salgın nedeniyle futbol maçları da iptal edildi. DIŞ HABERLERKKTC, koronavirüse karşı önlemler kapsamında, Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den KKTC vatandaşı dışında yolcu kabul edilmeyeceğini açıkladı. İsrail de Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancıları ülkeye almayacak.