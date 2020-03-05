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Koronavirüs 'da hayatı durdurdu! Spor faaliyetleri iptal edildi

Koronavirüs 'da tam anlamıyla hayatı durma noktasına getirdi. İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm spor faaliyetleri iptal edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.3.2020 11:01 ABONE OL
Koronavirüs İran'da hayatı durdurdu! Spor faaliyetleri iptal edildi

İran Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

SPOR MERKEZLERİ KAPATILDI

Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

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Koronavirüs İran'da hayatı durdurdu! Spor faaliyetleri iptal edildi
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