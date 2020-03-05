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Son dakika: 'da terör operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK güdümünde provakatif eylemler yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.3.2020 08:13 ABONE OL
Son dakika: Adana'da terör operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 8 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, çok sayıda polisle operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Son dakika: Adana'da terör operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
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