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haberi: 'den 'ya flaş çağrısı

İdlib'de Esad rejimi ve destekçilerine ağır darbe indirirken bir açıklaması da 'den geldi. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Türkiye'ye hava desteği verilmesi çağrısında bulundu. 'nın Esad güçlerini geri çekmesi gerektiğini ifade eden Rubio, "Türkiye'ye Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 07:11 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'den NATO'ya flaş Türkiye çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri şehit askerlerimizin kanlarını yerde bırakmıyor. Esad güçlerine ağır darbe vurulurken dün itibariyle 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. , yerli ve milli silahlarıyla Bahar Kalkanı Harekatı'nda tarih yazarken bir açıklaması da 'den geldi.

TÜRKİYE'YE HAVA DESTEĞİ VERİLMELİ

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, "Rusya, İdlib'deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esad güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye'ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli." dedi.

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Son dakika haberi: ABD'den NATO'ya flaş Türkiye çağrısı
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