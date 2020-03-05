Son dakika haberi: ABD'den NATO'ya flaş Türkiye çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri şehit askerlerimizin kanlarını yerde bırakmıyor. Esad güçlerine ağır darbe vurulurken dün itibariyle 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Türkiye, yerli ve milli silahlarıyla Bahar Kalkanı Harekatı'nda tarih yazarken bir son dakika açıklaması da ABD'den geldi.

TÜRKİYE'YE HAVA DESTEĞİ VERİLMELİ

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, "Rusya, İdlib'deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esad güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye'ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli." dedi.