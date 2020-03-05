İngiliz profesörden son dakika koronavirüs açıklaması! "O savaş kaybedildi!" Corona virüsü telefondan mı yayılıyor?

İlk kez Wuhan'da ortaya çıkan ve dünya genelinde üç binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, enfekte ettiği hastaları öldürmeye devam ediyor. Çin ve Güney Kore'de patlak veren kriz, Avrupa'ya da sıçradı. İtalya'da okullar süresiz bir biçimde tatil edildi. İngiliz bilim insanı Neil Ferguson, Kovid-19 virüsünün yayılmasına karşı verilen savaşın kaybedildiğini ifade etti. Corona virüsünün yayılmasını engellemek için yoğun mesai harcandığını ancak bu çalışmaların başarısız olduğunun altını çizen Neill Ferguson "Şimdi odaklanmamız gereken şey, salgını, sağlık sektörünün başa çıkabileceği seviyede tutmak" dedi.

Virüsün bu kadar ülkeye yayılmadan önce tedavi edecek bir çözüm bulunamadığının altını çizen Ferguson, İngiltere'nin ise İtalya'dakine benzer bir durum ile karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu.