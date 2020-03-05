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İngiliz profesörden açıklaması! "O savaş kaybedildi!" Corona virüsü telefondan mı yayılıyor?

Dünya genelinde geçtiğimiz 3 ayın en çok konuşulan gündem maddesi olan hakkında İngiltere'den bir haberi geldi! Toplamda 3.285 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 virüsü hakkında açıklamalarda bulunan İngiliz bilim insanı ilginç iddialarda bulundu. BBC televizyonuna konuk olan dünyaca ünlü profesör corona virüsüne karşı verilen mücadeleyi kaybettiklerini ifade etti. Coronavirüs nedeniyle dünya genelinde 95 bin kişi salgına yakalandı. 80 bini Çin'de olmak üzere 5 bini Güney Kore'de, 3 bini İtalya'da, 3 bini İran'da, 330'u Japonya'da, 285'i Fransa'da, 262'si Almanya'da, 100'ü İsviçre'de olmak üzere salgın giderek artıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 5.3.2020 08:31 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 08:32 ABONE OL
İngiliz profesörden son dakika koronavirüs açıklaması! O savaş kaybedildi! Corona virüsü telefondan mı yayılıyor?

İlk kez Wuhan'da ortaya çıkan ve dünya genelinde üç binden fazla insanın ölümüne neden olan , enfekte ettiği hastaları öldürmeye devam ediyor. Çin ve Güney Kore'de patlak veren kriz, Avrupa'ya da sıçradı. İtalya'da okullar süresiz bir biçimde tatil edildi. İngiliz bilim insanı , Kovid-19 virüsünün yayılmasına karşı verilen savaşın kaybedildiğini ifade etti. Corona virüsünün yayılmasını engellemek için yoğun mesai harcandığını ancak bu çalışmaların başarısız olduğunun altını çizen Neill Ferguson "Şimdi odaklanmamız gereken şey, salgını, sağlık sektörünün başa çıkabileceği seviyede tutmak" dedi.

Virüsün bu kadar ülkeye yayılmadan önce tedavi edecek bir çözüm bulunamadığının altını çizen Ferguson, İngiltere'nin ise İtalya'dakine benzer bir durum ile karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu.

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İngiliz profesörden son dakika koronavirüs açıklaması! "O savaş kaybedildi!" Corona virüsü telefondan mı yayılıyor?
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