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: Kan donduran cinayette istenen ceza belli oldu! Doktor, meslektaşını defalarca bıçaklamıştı...

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşı Dr. 'u defalarca bıçaklayarak öldüren Dr. için istenen ceza belli oldu! "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçundan yargılanan Sümter için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 17:27 ABONE OL
Son dakika: Kan donduran cinayette istenen ceza belli oldu! Doktor, meslektaşını defalarca bıçaklamıştı...

Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşı Dr. Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Dr. Yavuz Sümter hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Yavuz Sümter hakkında "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

NÖBET YÜZÜNDEN DEFALARCA BIÇAKLADI

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde 11 Ekim 2019'da Kaan Erol'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddiaya göre, iki meslektaş arasında nöbet nedeniyle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüpheli Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçakla Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdü.

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE AĞIR CEZA...

Gözaltına alınan şüpheli Yavuz Sümter tutuklandı. Savcılık, şüpheli Yavuz Sümter hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Sümter hakkında "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Sümter, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Son dakika: Kan donduran cinayette istenen ceza belli oldu! Doktor, meslektaşını defalarca bıçaklamıştı...
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