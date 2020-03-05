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! kağıt parayı kaldırttı! Flaş açıklama geldi...

haberine göre; , salgını sonrası kağıt para kullanımını durdurma kararı aldı. Said Nemeki, vatandaşlara koronavirüs riski dolayısıyla kağıt para kullanmamaları çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı, başlattıkları seferberlik kapsamında salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 16:58 ABONE OL
SON DAKİKA! Koronavirüs kağıt parayı kaldırttı! Flaş açıklama geldi...

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanılmaması çağrısında bulundu.

Nemeki, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlardan kağıt para kullanmamalarını isterken, ulaşım sisteminde de banknot yerine yeni bir mekanizma geliştireceklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı, başlattıkları seferberlik kapsamında salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını söyledi.

Nemeki, kontrollerde virüse yakalananların ve salgın şüphesi taşıyanların karantinaya alınacağını aktardı.

Öte yandan salgına karşı tedbir kapsamında ülkenin önemli turizm merkezlerinden Kiş Adası'nda evlerin günlük kiraya verilmesi yasaklandı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybının 107'ye, vaka sayısının da 3 bin 513'e yükseldiği bildirilmişti.

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SON DAKİKA! Koronavirüs kağıt parayı kaldırttı! Flaş açıklama geldi...
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