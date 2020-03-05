Son hızla yayılıyor

ÇİN'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 983'e yükselirken, dünyada da ölü sayısı artmaya devam ediyor. Japonya'dan ise tedaviye ilişkin bir umut geldi. Çin'de salıdan çarşambaya 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520'ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432'ye gerilerken, Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856'ya yükseldi. Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı !rak'ta 35, Umman'da 15, Libya'da 14, Cezayir'de 12'ye yükseldi. Irak'ta üçüncü ölümün yaşandığı açıklandı.
5 ÜLKEDE YENİ VAKA GÖRÜLDÜ
Güney Amerika ülkeleri Şili ve Arjantin'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Belarus'ta 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirilirken, Polonya ve Macaristan'da da (2 kişi) ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü.