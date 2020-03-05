Son hızla yayılıyor

BUGÜN NELER OLDU

ÇİN'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 983'e yükselirken, dünyada da ölü sayısı artmaya devam ediyor. Japonya'dan ise tedaviye ilişkin bir umut geldi. Çin'de salıdan çarşambaya 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520'ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432'ye gerilerken, Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856'ya yükseldi. Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı !rak'ta 35, Umman'da 15, Libya'da 14, Cezayir'de 12'ye yükseldi. Irak'ta üçüncü ölümün yaşandığı açıklandı.Güney Amerika ülkeleri Şili ve Arjantin'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Belarus'ta 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirilirken, Polonya ve Macaristan'da da (2 kişi) ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü.