290 milyon öğrencinin eğitimi aksadı

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 ülkede okullar kapatıldı. Okulların kapandığı ülkeler arasında Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Söz konusu ülkelerde toplam 290.5 milyon öğrencinin eğitimi ise aksadı. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Sağlık ya da başka krizler yüzünden okulların geçici olarak kapanması maalesef yeni değil ama mevcut aksamanın küresel boyutu ve hızı düşünüldüğünde bu aksamanın uzaması eğitim hakkını tehlikeye atar" uyarısında bulundu. UNESCO, eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanmasına yönelik stratejileri ele almak için eğitim bakanları düzeyinde 10 Mart'ta acil toplanacak. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 95 bin 572'ye ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle çarşambadan perşembe gününe kadar 31 kişi yaşamını yitirdi, 139 yeni Kovid-19 vakası saptandı.



ÖLÜ SAYISI 3 BİN 285

Dünya çapında Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 285 kişi yaşamını yitirdi. Diğer yandan dünya genelinde, virüsü teşhisi konan 53 bin 411 kişi tedavisinin ardından iyileşerek taburcu oldu. Ancak Kovid-19'un gerek dünya ekonomisine ve pratik hayata yansımaları katlanarak büyüyor.

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