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'de alarmı! Gemiye havadan test kiti bırakıldı

'ün 'ye sıçramasıyla ülkede alarm durumuna geçildi. ABD'nin açıklarında demir atan adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Mürettebat ve yolcular, 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 10:47 ABONE OL
ABD'de Koronavirüs alarmı! Gemiye havadan test kiti bırakıldı

Grand Princess lüks yolcu gemisinde bulunan 71 yaşındaki kişi gemiden ayrıldıktan sonra California eyaleti sınırları içinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Planlanmış yolculuğunu iptal eden Grand Princess gemisi San Francisco açıklarında demir attı. Karaya yanaşmasına izin verilmeyen yolcu gemisinde 2 bin 383 yolcu ve bin 100 mürettebat bulunuyor. Bazı yolcular odalarına kapanırken, koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı.

KİMSE GEMİDEN İNEMİYOR

Lüks yolcu gemisinin sahibi olduğu firmadan yapılan yazılı açıklamada, "Halk sağlığı yetkilileri, tüm test sonuçları alınana kadar hiçbir yolcunun karaya çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir" ifadelerine yer verildi. Gemide bulunan tıbbi görevliler tarafından koronavirüse maruz kaldıklarından şüphe edilen yolculara testler uygulanacak ve örnekler yine helikopter ile Richmond kentinde bulunan laboratuvara gönderilecek. ABD Senatosu koronavirüs ile savaşmak için 8,3 milyar dolarlık bütçe ayırdığını açıkladı.

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ABD'de Koronavirüs alarmı! Gemiye havadan test kiti bırakıldı
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