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'da operasyonu: 165 tutuklama

Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa'da üretip piyasaya süren 12 organize suç örgütüne mensup 165 kişinin yakalandığını duyurdu. Temmuz-Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen operasyonlarda 36 milyon ünite sahte ilaç ele geçirildiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 17:03 ABONE OL
Avrupa'da sahte ilaç operasyonu: 165 tutuklama

Europol'den yapılan açıklamada, Fransa ve Finlandiya güvenlik birimlerinin öncülüğünde gerçekleşen operasyon neticesinde Belçika, güney Kıbrıs Rum kesimi, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Ukrayna ve İngiltere'de toplam 165 kişinin yakalandığı belirtildi.

Temmuz-Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen operasyonlarda 36 milyon ünite sahte ilaç ele geçirildiği bildirildi.

Avrupa'da artan ilaç kaçakçılığına ve sahte ilaç üretimine dikkat çekilen Europol açıklamasında, son üç yılda 600 e yakın ilaç kaçakçısının yaklandığı ve 123 milyon ünite sahte ilaç ele geçirildiği vurgulandı.

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Avrupa'da sahte ilaç operasyonu: 165 tutuklama
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