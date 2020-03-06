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Avrupa'nın mülteci tavrına isyan bayrağını açtı! ve 'ye çok sert sözler!

... Türkiye'nin sınır kapılarını açma kararının ardından mülteciler akın akın Yunanistan ve Bulgaristan sınırına koştu. Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermezken, önce otobüs çekti, sonra jiletli barikatlar kurdu. Tüm bunlar çözüm olmayınca binlerce asker ve polisi sınıra dikti, gaz bombası, ses bomvası ve plastik mermi kullandı. Dünya insanlık dışı saldırılara göz yumarken, Yunanistan Meriç'ten ve Ege Denizi'nden geçenleri de kurşunlarla geri döndürmeye çalıştı. Çok sayıda mültecinin yaralandığı, 3 mültecinin de hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Avrupa teyakkuza geçti. Herkes mülteciler için bir seferberlik beklerken, Avrupa, Yunanistan için seferberlik ilan edildi. Birçok çocuğun insanlık dışı muameleyle karşılaştığı zulm görüntülerine Çocukları Koruma Birliği Başkanı Hilgers'ten tepki geldi. Hilgers, " için utanç verici." dedi. Türkiye'nin haklı olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 16:56 ABONE OL
Avrupa'nın mülteci tavrına isyan bayrağını açtı! Almanya ve AB'ye çok sert sözler!

Yunanistan sınırındaki mülteci krizi, güvenlik güçlerinin mültecilere şiddet kullandığı haber ve görüntüleri Almanya'da Merkel hükumetini zora soktu. Almanya Çocukları Koruma Birliği hükumetin tavrını eleştirdi. Hükumet sözcüsü Seibert, Türkiye'nin Avrupa'dan haklı yardım beklentileri olduğunu vurguladı. Almanya Çocukları Koruma Birliği Başkanı Hilgers ise "Yunanistan mülteci kamplarındaki durum AB için utanç verici." ifadelerini kullandı.

Yunanistan sınırından yansıyan görüntüler ve mültecilerin zor kullanılarak sınırdan geri çevrilmesi Merkel hükumetine yönelik eleştirilerin giderek artırıyor. Berlin'de hükumetin basın toplantısında gazeteciler, Yunanistan sınırında Avrupa'nın Yunanistan sınırında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Cenevre Mülteci Sözleşmesinin ihlal ettiği yönünde hükumet sözcülerini soru yağmuruna tuttu.

Hürriyet'in haberine göre; Başbakan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günü Berlin'de Başbakan Merkel'le Yunanistan Başbakanı arasındaki görüşmede mülteci krizinin önemli yer tutacağını söyledi.

Başbakan Merkel'in Türkiye'nin mültecilerin çıkmaz bir yola sevkettiğini eleştirdiğini belirten Seibert, "Ama aynı zamanda Başbakan şuna da dikkat çekti; Türkiye hâlen devam etmekte olan Suriye iç savaşı nedeniyle ve barındırdığı 3.5 milyon mülteciyle ağır bir yük taşıyor. Bunun sonucu Avrupa'dan da haklı beklentileri var. Türkiye bu ağır yük nedeniyle Avrupa'dan destek bekliyor" dedi.

Seibert, Türkiye-AB mülteci mutabakatının yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi ve "Türkiye AB mülteci mutabakatı süreli değil, iki taraf da Suriye krizi nedeniyle devamlı bir göç politikası işbirliğinde mutabakat sağladı. Bu nedenle Türkiye'nin mülteciler konusunda endişeleri ve sorunları bu sözleşme çerçevesinde ele alınmalı" dedi.

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ALMANYA POLİS GÖNDERİYOR

Bir gazeteci "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3'üncü maddesi ve Cenevre Mülteci sözleşmesi sığınma talebinde bulunanların geri çevrilmesini yasaklıyor. Bu yasağa Avrupa güvenlik güçlerinin Yunanistan sınırında uymamasına ve AB sığınma hakkının ihlal edilmesine federal hükumet ne diyor, sorusunu yöneltti.

Hükumet sözcüsü Seibert, Avrupa sözleşmelerini koruma görevinin Avrupa Komisyonu'na ait olduğunu belirterek, topu Avrupa Komisyonu'na attı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alter, Yunan hükumetinin Frontex üzerinden Almanya'dan ek polis gücü talebinde bulunduğunu, 11 Alman güvelik görevlisinin daha orada görev yapacağını kaydetti. Sözcü, 60 Alman polisinin halihazırda Yunanistan'da görev yaptığını söyledi.

Bir gazeteci mülteci krizinin yaşandığı Yunanistan sınırına gittiğini, orada mültecilerin kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından plakasız araçlara doldurulup götürüldüklerini, orada aynı zamanda bir Alman resmi aracının da bulunduğunu anlattı ve Alman hükumetinin bu araçlar hakkında ne bilgisi olduğunu sordu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alter, bu konuda kendi ellerinde çelişkili medya haberleri dışında bir bilgi olmadığını söyledi.

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UTANÇ VERİCİ

Almanya Çocukları Koruma Birliği, sınırda ve Yunanistan kamplarındaki durumu eleştirdi. Birlik Başkanı Heinz Hilgers, Merkel hükumetini mülteci çocukları bir an evvel almaya çağırdı ve "Yunanistan mülteci kamplarındaki durum AB için utanç verici" dedi.

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Avrupa'nın mülteci tavrına isyan bayrağını açtı! Almanya ve AB'ye çok sert sözler!
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