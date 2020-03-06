Bosna Hersek’e de sıçradı

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Daha önce Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ve Hırvatistan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs, Bosna Hersek ve Slovenya'ya da sıçradı. Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sağlık Bakanı Alen Seranic, düzenlediği basın toplantısında, Banja Luka şehrinde ikamet eden bir kişide koronavirüse rastlandığını bildirdi. Bakan Seranic, İtalya'da çalışan orta yaşlı bu kişinin çocuğunda da virüs tespit edildiğini duyurdu. Slovenya Başbakanı Marjan Sarec ise ülkedeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirtirken, virüs tespit edilen kişinin Fas'tan İtalya'ya oradan da Slovenya'ya geçtiğini açıklandı.