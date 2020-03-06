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Son dakika haberi: 'da bankacılar nedeniyle hayatını kaybetti

kabusundan uyanamıyor. Ölü sayıları giderek artarken korku atmosferi de yayılıyor. Son olarak yeni tip Koronavirüsün tüm ülkeye yayıldığı İran'da, Merkez Bankası Başkanı , ülkedeki çeşitli bankalarda çalışan 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Banka çalışanlarının halk ile temas halinde oldukları ve işleri gereği kağıt paralara dokundukları için daha fazla risk altında bulunduğu dile getiriliyor. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki daha önce yaptığı açıklamada halka mümkün oldukça kağıt para kullanmamaları çağrısında bulunmuştu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 11:33 ABONE OL
Son dakika haberi: İran'da bankacılar Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran bankalarında çalışan 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Banka çalışanlarının "risklere rağmen halka hizmet için çaba gösterdiğini" ifade eden Himmeti, banka görevlilerinden talimatlara uyarak ve gerekli dikkati göstererek hizmete devam etmelerini istedi.

DAHA FAZLA RİSK ALTINDALAR

Virüsün tüm ülkeye yayıldığı İran'da banka çalışanlarının halk ile temas halinde oldukları ve işleri gereği kağıt paralara dokundukları için daha fazla risk altında olduğu belirtiliyor.

Ülkede koronavirüse karşı tedbirler kapsamında banka şubelerindeki çalışma saatleri azaltılmıştı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de bugün yaptığı açıklamada halka kağıt para kullanmamaları çağrısında bulunmuş ve ulaşımda kağıt para yerine başka bir sistemi hayata geçireceklerini ifade etmişti.

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Son dakika haberi: İran'da bankacılar Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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