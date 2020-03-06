İran’daki tehlike büyüyor

İran'ın eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam (67), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. İran Meclisi Tahran Milletvekilleri Zühre İlahiyan ile Fatma Rehber'in de yeni tip koronavirüse yakalandığı Rehber'in komada olduğu belirtildi. Böylece ülkede koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 25'e çıktı. Ülkede Kovid-19'dan ölümlerin sayısı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükselirken okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi. İran'ın Kum kentinde devlet daireleri, okullar ve bankalar, dezenfeksiyon çalışması için 7 Mart'ta tatil edildi. Ayrıca ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.ABD'de koronairüsten ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Kaliforniya eyaletinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişinin yaşamının yitirmesinin ardından "acil durum" ilan edildi. Öte yandan Başkan Trump'ın koronavirüs şakası sosyal medyada ilgi çekti. Trump, yaptığı açıklamada virüs nedeniyle haftalardır yüzüne dokunamadığını ve bunu yapmayı çok özlediğini söyledi.Yeni tip koronavirüs Avrupa'da hızla yayılırken İngiltere ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Vaka sayısı 115'e yükselen ülkenin en büyük bankası HSBC'nin Londra'daki idari binasında da yeni tip koronavirüs taşıyan bir çalışan tespit edildi. İngiltere Premier Lig yönetimi de maçlar öncesi seremonide el sıkışmayı yasakladı. İsviçre'de de dün ilk can kaybının gerçekleştiği ve vaka sayısının 111'e yükseldiği belirtildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında çalışan bir kişide koronavirüs görüldü. Avrupa Parlamentosu (AP), 3 hafta boyunca dışarıdan ziyaretlere kapatıldı. AB'ye bağlı Avrupa Savunma Ajansı'nda (EDA) görevli bir erkek çalışanda da virüs saptandığı açıklandı. İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 148'e vaka sayısı 3 bin 296'a ulaştı.

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