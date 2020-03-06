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Irkçılar Yunan sınırına geldi!

Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte yüz binin üzerinde Yunan sınırına akın etti. Yunan güvenlik güçleri ise engellemek istedikleri mültecilere deyim yerindeyse işkence etmeye devam ediyor. Bu durumu fırsat bilen Avrupalı ırkçı gruplar, ve göçmenlere gaddarca şiddet uygulayan Yunan güvenlik güçlerine yardım için Türk-Yunan sınırına geldi. Irkçı grupların bölgeye gelmesi daha şiddetli olayların yaşanmasına gebe!

Giriş Tarihi: 6.3.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 08:02 ABONE OL
Irkçılar Yunan sınırına geldi!

Fransa'da doğan ve son yıllarda Avusturya ve Almanya'da da yayılmaya başlayan 'Kimlikçiler Hareketi' isimli grubun üyeleri, sınırın Yunan tarafına gelerek mülteci ve göçmenler aleyhinde gösteri yaptı. Irkçılar sosyal medya hesaplarında da "Sınırlarını korumaları için Yunanlara yardıma gittik" diye yazdılar.

KAN KOKUSU ALDILAR

Yunanistan'ın eski Denizcilik Bakanı Panayiotis Kuruplis, Skai televizyonuna demecinde hem ırkçı Almanların gelişini hem de Meriç'te silahlı sivil Yunanların geceleri mülteci avına çıkmalarını eleştirdi. Kuruplis "Ellerinde av tüfekleri olan vatandaşlar görmek istemiyorum. Alman Neonaziler'in de geleceğini duydum" dedi. Haber sitesi 'in.gr' ise "Alman ırkçılar kan kokusu aldılar. Meriç'te ortamın faşizme elverişli olmaya başladığına karar verdiler" ifadesini kullandı.

YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KUTSADI!

Otosefal Yunanistan Kilisesi'nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos da Meriç'e giderek Yunan güvenlik güçlerini 'kutsadı'. Yeronimos önce "Mülteciler için üzgünüm" dedi, sonra Yunan güvenlik güçleri ile iftihar ettiğini söyledi. Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças da "Sınırlar ne kadar gerekiyorsa kapalı kalacak. Milli güvenliğimiz söz konusu" diye konuştu. Ege'de Midilli adasında ise 1 Mart'tan sonra gelen ve Yunan Hükümeti'nin "1 ay süreyle hiçbir iltica talebinin kabul edilmemesi" kararı yüzünden göçmen kampı yerine günlerdir limanda bekletilen mülteci ve göçmenler, donanma gemisi 'Rodos'ta nezaret altında tutuluyorlar. Yunanistan, Ege'de, Midilli, Sakız ve Sisam adaları çevresinde deniz ulaşımını da yasakladı. 12 Mart'a kadar sürecek yasaktan ticaret gemileri, Avrupa Sınır Koruma Ajansı (FRONTEX) tekneleri ve NATO'nun Ege'deki keşif, izleme ve gözetim gemileri muaf tutuldu. (Hürriyet)

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Irkçılar Yunan sınırına geldi!
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