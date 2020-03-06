James Jeffrey’den Türkiye’nin İdlib çabasına övgü

İletişim Başkanlığı'nın Uluslararası İdlib Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki konferansa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Suriye Ulusal Koalisyon Başkan Yardımcısı Dima Moussa. Açılış konuşmasını yapan Özdemir, "Dünyaya insan hakları dersi verme iddiasındaki Avrupa Birliği'nin dalgalı denizlerde çocukları taşıyan plastik botları patlatan, güçleri ancak masumlara yeten üniformalı haydutların sırtını sıvazlaması ise bir utanç vesikası olmuştur" dedi.



'REJİM ACIMASIZCA SALDIRIYOR'

Jeffrey, "İdlib halkıyla dayanışma duygularımızı göstermemiz lazım. Bu bölgede 3 milyon kişi var, gerçekten çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Bir yandan Esad rejiminin baskısına maruzlar. Söz konusu rejim bir kez daha tamamen kendi vatandaşlarının umurunda olmadığını gösteriyor. Çok acımasız saldırılar düzenliyor sivillere karşı. 21. yüzyılın en büyük insani krizi yaşanıyor" diye konuştu.







İşte Jeffrey'in söyledikleri: "Rusya ve İran gibi Suriye destekçilerinin adımlarının İdlib'de kritik bir noktaya geldiğini görüyoruz. İdlib artık Suriye ihtilafının merkezi haline gelmiştir. Açık veya kapalı biçimde bu sürece dahil olan bir çok sayıda ülke var. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direkt olarak insani yardım konusunda ne yapılacağını ele alma konusunda görüşmesi de gündemde tabi. Özellikle de en direkt yanıt olarak yapabileceğimiz şey bu. Ama bunun ötesine geçmemiz gerekiyor. Sadece Türkiye ve ABD'nin değil, NATO'daki müttefiklerimizin özellikle de Avrupalıların bir arada hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda Avrupalılara da katkı bulunmaları konusunda baskı yapıyoruz."



'MÜZAKERE EDİLEN ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

"Suriye'deki mevcudiyetimiz, mesela ekonomik ve coğrafi kaynakların Esad rejimi altında yaşamak istemeyen insanlara zulmetmek üzere kullanılmasını tolere edemez" diyen Jejjrey, "ABD'nin veya başka ülkelerin askeri girişimlerinin asla rejimi devirmek gibi bir amacı olamaz. Rus güçlerine yönelik de olduğu düşünülemez. Bizim hedefimiz nedir? Müzakere edilen bir çözüm. Türkiye, hem Rusya ile diyalog hem de caydırıcılık konusunda harika çabalar sarf ediyor. Bunu çok takdir ediyoruz. Bizim de Rusya ile belli bir diyaloğumuz var" dedi.



BATI'NIN TUTUMU TUTARSIZ

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Batı'nın Suriye bakışında tutarsızlıklar bulunduğunu belirtirken "Kırmızı hat, çizgiler bazen var, bazen yok. Yeteri kadar destek bazen var, bazen yok. Siyasi irade çok önemli" dedi. Türkiye'nin ikili ve çok tarafla iş birliğine ihtiyaç duyduğuna değinen Aybet, "Tabii ki biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Türkiye bunu yapmak durumunda bırakılıyor, fakat iş birliği ile hareket etmek zorundayız" dedi.

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