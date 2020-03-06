Japonya'da korona virüsü durdurulamıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan ölümcül korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve eyalet hükümetlerinin verilerine göre, son tespit edilen korona virüsü vakalarıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı bin 57'ye çıktı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 696 yolcu ve mürettebat ile virüsten enfekte olan 11 Sağlık Bakanlığı görevlisinin de toplam sayıya dahil olduğu kaydedildi.



YENİ VAKALAR

Yeni tespit edilen vakaların Shiga, Osaka, Hyogo, Saitama ve Tokyo eyaletlerinden olduğu bildirilirken, hastalar arasında 1 polis memuru ile 10 yaş altındaki öğrencilerin de yer aldığı açıklandı. Eyaletlere göre dağılımda ise Hokkaido 83 vaka ile virüsün en fazla görüldüğü bölge olurken, Hokkaido'yu 57 vaka ile Aichi izledi. Tokyo'da şu ana kadar 52 vakanın tespit edildiği belirtilirken, Kanagawa'dan 34, Osaka'dan da 18 vaka bildirildi. Diğer vakalara ise ülke genelindeki farklı eyaletlerde rastlandı.



DURUMU CİDDİ OLAN HASTALAR VAR

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü tedavisi gören hastalardan 60'ının durumunun ciddi olduğunu aktarıldı. 33'ü Diamond Princess adlı geminin yolcularından oluşan hastaların tedavisine yoğum bakım ünitelerinde devam edildiği ifade edildi. İyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilen hasta sayısının ise 248 olduğu duyuruldu.



BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Son olarak daha önce Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından 1'inin daha hayatını kaybettiği açıklanmış, gemi yolcuları arasından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmişti. Gemi yolcuları haricinde, Japonya'nın farklı bölgelerinden de 6 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı sayısı 13'e çıktı.