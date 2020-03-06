Japonya’dan koronavirüsüne karşı yeni tedbir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle tedbirleri artıran Japonya'da hükümetten virüsün yayılmasını önlemeye yönelik yeni bir adım geldi. Hükümet, Çin ve Güney Kore'den gelen herkesin virüsün kuluçka süresi göz önünde bulundurularak karantinaya alınacağını duyurdu.

"TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİ KULLANMAMALARINI İSTEYECEĞİZ"

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "İki ülkeden Japonya'ya giren insanlardan belirlenen yerlerde iki hafta kalmalarını ve toplu taşıma sistemlerini kullanmamalarını isteyeceğiz" ifadesini kullandı.

9-31 Mart tarihleri arasında geçerli olması beklenen uygulama, Japon vatandaşları da dahil olmak üzere Çin ve Güney Kore'den gelen herkesi kapsayacak. Hükümetin Çin ve Güney Kore vatandaşlarına verilen bazı vizeleri de askıya alacağı ifade ediliyor.



Kısıtlama uygulanmıştı

Japonya, korona virüsü salgınının ardından Çin'in Wuhan ve Zhejiang eyaletinden gelen turistlere seyahat kısıtlaması uygulamış, geriye dönük olarak 14 gün içinde söz konusu bölgelerde bulunanların ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklanmıştı. Kısıtlama daha sonra korona virüsünün Güney Kore'de hızla yayıldığı Cheongdo ilçesi ve Daegu şehirlerinden gelen turistleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.