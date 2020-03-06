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’dan koronavirüsüne karşı yeni tedbir

'de ortaya çıkan koronavirüse yönelik önlemler alınmaya devam ediyor. nedeniyle ölenlerin sayısı yaklaşık 3 bini buldu. da koronavirüs için önlemlerini arttırdı. Japonya'da hükümet, korona virüsünün yayılmasını engellemek için Çin ve 'den gelen herkesi tedbir amaçlı karantina altına almaya hazırlanıyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 09:51 ABONE OL
Japonya’dan koronavirüsüne karşı yeni tedbir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle tedbirleri artıran Japonya'da hükümetten virüsün yayılmasını önlemeye yönelik yeni bir adım geldi. Hükümet, Çin ve Güney Kore'den gelen herkesin virüsün kuluçka süresi göz önünde bulundurularak karantinaya alınacağını duyurdu.

"TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİ KULLANMAMALARINI İSTEYECEĞİZ"

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "İki ülkeden Japonya'ya giren insanlardan belirlenen yerlerde iki hafta kalmalarını ve toplu taşıma sistemlerini kullanmamalarını isteyeceğiz" ifadesini kullandı.

9-31 Mart tarihleri arasında geçerli olması beklenen uygulama, Japon vatandaşları da dahil olmak üzere Çin ve Güney Kore'den gelen herkesi kapsayacak. Hükümetin Çin ve Güney Kore vatandaşlarına verilen bazı vizeleri de askıya alacağı ifade ediliyor.

Kısıtlama uygulanmıştı
Japonya, korona virüsü salgınının ardından Çin'in Wuhan ve Zhejiang eyaletinden gelen turistlere seyahat kısıtlaması uygulamış, geriye dönük olarak 14 gün içinde söz konusu bölgelerde bulunanların ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklanmıştı. Kısıtlama daha sonra korona virüsünün Güney Kore'de hızla yayıldığı Cheongdo ilçesi ve Daegu şehirlerinden gelen turistleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

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Japonya’dan koronavirüsüne karşı yeni tedbir
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