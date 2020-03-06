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Haberi: ile ilgili korkutan açıklama! Korona virüs mutasyona uğruyor, çok daha tehlikeli olacak

12 Aralık tarihinde Vuhan’da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm Çin’i saran ile ilgili Çinli uzmanlardan korkutan haberi geldi. Şuana kadar 80’den fazla ülkede görülen salgın, her geçen gün yayılmaya devam ederken, 3 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. 100 bin civarında insana bulaştığı tespit edilen virüsten Çin dışında en çok etkilenen ülkeler Güney Kore, İtalya ve İran oldu. Kovid-19 ile ilgili bir son dakika açıklaması da Çinli bilim insanlarından geldi. Bilim insanları, virüsün mutasyona uğramaya başladığını ve genetik yapısının değişmesi durumunda her şeyin daha kötü olacağını vurguladılar. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.3.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 16:28 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama! Korona virüs mutasyona uğruyor, çok daha tehlikeli olacak

ile ilgili korkutan haberi: Çin'in Vuhan kentinde bir balık pazarında ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa süre içerisinde tüm dünya için tehdit oluşturdu. Çin dışında Güney Kore, İtalya, İran gibi ülkelerde de oldukça büyük tahribat yaratan salgın ile ilgili daha önce Dünya Sağlık Örgütü kırmızı alarm verdiğini açıklamıştı. Son olarak ölü sayısının 11'i bulduğu ABD'de 'acil durum' ilan edilirken, İngiltere'de de dün ilk ölüm kayıtlara geçti. Şuana kadar 3 bin 300 civarında insanın ölümüne neden olan virüs ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un aşısı ile ilgili çalışmalar yapan Çinli bilim insanları virüsün mutasyona uğramaya başladığını ve genetik yapısının değiştiğini açıkladılar. İşte tüm dünyaya korku salan o açıklamanın tamamı…

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ KORKUTAN AÇIKLAMA!

Koronavirüs ile ilgili Çinli bilim adamlarından korkutan açıklama geldi. Bilim adamları virüsün mutasyona uğradığını belirttiler.

İşte ayrıntılar;

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Son Dakika Haberi: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama! Korona virüs mutasyona uğruyor, çok daha tehlikeli olacak
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