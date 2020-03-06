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Korona virüsü, Vatikan'a sıçradı

Vatikan'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 14:30 ABONE OL
Korona virüsü, Vatikan'a sıçradı

Vatikan'dan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerindeki bir hastanın korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ilk korona virüsü vakasının ardından kliniklerdeki hizmetlerin dezenfekte çalışmaları nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Bruni, acil servis hizmetlerinin devam edeceğini ve Vatikan'ın İtalyan sağlık yetkililerini bilgilendirdiğini kaydetti.

Öte yandan İtalya'nın başkent Roma sınırları içinde yer alan Vatikan'da, Papa Francis'e korona virüsü şüphesiyle yapılan testin sonucu negatif çıkmıştı.

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Korona virüsü, Vatikan'a sıçradı
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