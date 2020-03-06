Mike Pompeo: Türkiye kendini savunma hakkına sahip

BUGÜN NELER OLDU

ABDDışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'deki duruma dair Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Rusya, Esad rejimi ve İran'ın İdlib'deki yüz binlerce sivile zarar verdiğine vurgulayan Pompeo, Rusya'ya Soçi Anlaşması'na geri dönmesi ve ateşkesi sağlaması çağrısında bulundu. Türkiye'nin ABD'den bazı taleplerde bulunduğunu da belirten Pompeo, "Bu nları değerlendiriyoruz. NATO ortağımız Türkiye'nin, Esad rejimi, Ruslar ve İranlılar tarafından Suriye'de oluşturulan riske karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.