Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Mike Pompeo: Türkiye kendini savunma hakkına sahip

: kendini savunma hakkına sahip

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
Mike Pompeo: Türkiye kendini savunma hakkına sahip
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'deki duruma dair Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Rusya, Esad rejimi ve İran'ın İdlib'deki yüz binlerce sivile zarar verdiğine vurgulayan Pompeo, Rusya'ya Soçi Anlaşması'na geri dönmesi ve ateşkesi sağlaması çağrısında bulundu. Türkiye'nin ABD'den bazı taleplerde bulunduğunu da belirten Pompeo, "Bu nları değerlendiriyoruz. NATO ortağımız Türkiye'nin, Esad rejimi, Ruslar ve İranlılar tarafından Suriye'de oluşturulan riske karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mike Pompeo: Türkiye kendini savunma hakkına sahip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA