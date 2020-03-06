Rus basınından Erdoğan-Putin görüşmesi değerlendirmesi: Durumun iyileşmesine yardımcı olacak

Rus basını, dün başkent Moskova'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendirdi. Vedomosti gazetesi, "Rusya ve Türkiye İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı" ifadesini manşete taşıyarak, iki ülkenin ortak belge üzerinde mutabık kaldığını öne çıkardı.

DURUM İYİLEŞECEK

İzvestiya gazetesi, zirveyi "Ateşkes süreci: Rus ve Türk lider yeni belge üzerinde anlaştı" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, "Görüşme, bölgedeki durumun iyileşmesine yardımcı olacak." ifadeleri kullanıldı. Rossiyskaya Gazeta, görüşmenin yaklaşık 6 saat sürdüğüne dikkati çekerek, iki liderin İdlib meselesine dair yaptığı anlaşmanın barış sürecini sağlayacağını kaydetti.

Rus haber ajansı TASS, "Rusya ve Türkiye İdlib'deki duruma çözüm buldu" başlığıyla verdiği haberde, iki ülkenin de Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine bağlı kaldığını ifade etti.