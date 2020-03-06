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Son dakika: 'da camiye mermili tehdit mektubu!

Avrupa'da Türk ve müslümanlara yönelik ırkçı ve ayrımcı tutumlar gitgide büyüyor. Son dakika haberine göre 'da skandal bir olay gerçekleşti. Bavyera eyaleti Röthenbach kentinde işleri Türk İslam Birliğine () bağlı 'ne, "Hiçbir zaman güvende olmayacaksınız" notuyla tehdit mektubu ve tabanca mermisi gönderildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 09:42 ABONE OL
Son dakika: Almanya'da camiye mermili tehdit mektubu!

Avrupa'da yaşayan Türkler ve müslümanlar için Batı'da yükselen ırkçılık ve İslamofobi giderek bir zulüm haline dönüşüyor. Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Röthenbach kentinde Diyanet işleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Röthenbach Camisi'ne gönderilen zarfın içerisinden tehdit mektubu ve tabanca mermisi çıktı. Tehdit mektubunun içerisindeki notta, "Hiçbir zaman güvende olmayacaksınız" ifadeleri yer aldı.

"HİÇBİR ZAMAN EMNİYETTE OLMAYACAKSINIZ"
Olayla ilgili açıklama yapan Röthenbach DİTİB Camii Dernek Başkanı Recep Çalık, "Camiye gün içerisinde saat 11.00 sularında postacı tarafından bırakılan mektubu görevli arkadaşlarımız alarak yönetim kurulu odasına bıraktı. Zarf yöneticiler tarafından akşam saat 17.00 sularında açıldı" dedi.
Çalık, "Yönetimdeki arkadaşlarımız dış yüzeyi mavi olan zarfı açtıklarında 'Hiçbir zaman emniyette olmayacaksınız' ibaresi yazan tehdit yazısı ve altında 7.65 mm çapında bir adet tabanca mermisinin olduğunu gördüler" şeklinde konuştu.

"ÇOK TEDİRGİN OLDUK"

Polise müracaat edildiğini ve şikayette bulunulduğunu söyleyen Çalık, "Yerel makamlarla, komşularımızla uyum içerisindeyiz. Bu durum ilk defa başımıza geldi ve çok tedirgin olduk. İlk etapta cami etrafında 7/24 güvenlik olacağı hususunda emniyet teşkilatıyla mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.

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Son dakika: Almanya'da camiye mermili tehdit mektubu!
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