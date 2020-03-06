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Son dakika: ’de koronavirüsten can kaybı gittikçe artıyor! Ölü sayısı 3 bin 72

Son dakika gelen bilgilere göre ’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.3.2020 06:51 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 06:52 ABONE OL
Son dakika: Çin’de koronavirüsten can kaybı gittikçe artıyor! Ölü sayısı 3 bin 72

Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 3 bin 72'ye, Kovid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489'nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651'e çıktı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı da 502 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı 22 bin 177'ye geriledi. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 55 bin 404'e ulaştı.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINDA VAKA İSE 60

Diğer yandan Çin'e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası ise 60'a çıktı.

Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19 vakası 107'ye yükseldi, Makau Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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Son dakika: Çin’de koronavirüsten can kaybı gittikçe artıyor! Ölü sayısı 3 bin 72
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