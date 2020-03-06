SON DAKİKA: Corona virüs gizli belgeleri sızdı! Panik zirveye taşındı!

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini gösterirken edinilen son dakika haberi herkesin paniğini iki katına çıkardı. Çin'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen bir hasta beş gün sonra hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Li Liang adlı erkek hasta beşinci günde solunumun durmasıyla aniden vefat etti. Hastanın ölüm belgelerini, eşi Mei paylaşırken koronavirüs ile ilgili belgelerin ortaya çıkması herkesi paniğe soktu. Çin basını, 12 Şubat'ta hastaneye yatırılan Liang'ın 13 gün boyunca tedavi gördüğünü ve peşinden yapılan testlerin negatif çıktığını aktarmıştı. Testlerin negatif çıkmasına rağmen hasta kişini ölmesi ülke genelinde panik yaşanmasına neden oldu.

İşte son dakika haberinin detayları!