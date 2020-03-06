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: gizli belgeleri sızdı! Panik zirveye taşındı!

Tüm dünyaya yayılan ve etkisi hala devam eden salgını hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Her ülke kendine göre önlem ve tedbirlerini almaya devam ederken vatandaşlar da kendilerince önlemlerini sürdürüyor. Son olarak 'de hastaneden taburcu edilen hastasının beş gün sonra ölmesi dünyayı sarsarken, 36 yaşındaki erkeğin karısı hastane belgelerini paylaştı. Eyalette benzer vakaların olması paniği iki katına çıkarırken iyileşen bir hastanın beş gün sonra ölmesi şoke etkisi yarattı. Li Liang isimli erkek, virüsün merkez üssü Wuhan'daki bir hastaneden taburcu edilmişti. Hastanın ölüm belgelerini, eşi Mei paylaştı. Belgelerde Liang'ın ölümü yeni koronavirüs olarak tanımlandı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 6.3.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 11:56 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüs gizli belgeleri sızdı! Panik zirveye taşındı!

salgının tüm dünyada etkisini gösterirken edinilen haberi herkesin paniğini iki katına çıkardı. 'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen bir hasta beş gün sonra hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Li Liang adlı erkek hasta beşinci günde solunumun durmasıyla aniden vefat etti. Hastanın ölüm belgelerini, eşi Mei paylaşırken koronavirüs ile ilgili belgelerin ortaya çıkması herkesi paniğe soktu. Çin basını, 12 Şubat'ta hastaneye yatırılan Liang'ın 13 gün boyunca tedavi gördüğünü ve peşinden yapılan testlerin negatif çıktığını aktarmıştı. Testlerin negatif çıkmasına rağmen hasta kişini ölmesi ülke genelinde panik yaşanmasına neden oldu.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA: Corona virüs gizli belgeleri sızdı! Panik zirveye taşındı!
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