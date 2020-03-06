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Son dakika: 'ndan İtalya'ya sert tepki: Utanç verici bir gelişme

, İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı 'a fahri hemşehrilik verilmesine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamada, 'İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir' denildi.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 11:21 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya sert tepki: Utanç verici bir gelişme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UTANÇ VERİCİ GELİŞME

"İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ RUHUNA AYKIRI

40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca teörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ruhuna tamamen aykırıdır.

İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede işbirliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya sert tepki: Utanç verici bir gelişme
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