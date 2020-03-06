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SON DAKİKA HABERİ: için korkutan sayı açıklandı! Gelen son açıklamada...

SON DAKİKA HABERİ: 'in Hubei Eyaleti'nin Wuhan kentinde canlı bir balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs için bir son dakika haberi geldi. Ölü sayısının her geçen arttığı bu hastalık için uzmanlardan her geçen gün flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamada Çin'de ölü sayısının 3 bin 44'e yükseldiği ifade edildi. Dünyada çok sayıda insana bulaşana hastalığından ölenlerin en çok olduğu ikinci ülke ise oldu. İran'da da bu hastalık için büyük önlemler alınması çağrısı yapılıyor zira ölümcül virüs orada devlet kademesine de sıçramış durumda... İşte Koronavirüs için yapılan son dakika açıklaması ve gelişmeler:

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 09:57 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs için korkutan sayı açıklandı! Gelen son açıklamada...

SON DAKİKA HABER: 'in Wuhan kentinde bulunan bir canlı balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan hastalığından ölen insan sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanlar yaptıkları son dakika açıklamalarla insanları uyarırken bu ölümcül virüse önlem hala alınamıyor. Son olarak Çin'den yapılan açıklamada bu hastalıktan ölen insan sayısının 3 bin 44 olduğu ifade edildi. Dünyanın genelinde de başta olmak üzere ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Hastalığın kaynağına ilişkin hala net bilgiler paylaşılmasa da bu ölümcül virüse ilişkin aşının tamamen kullanılmaya başlanmasının 1 yılı bulabileceği ifade ediliyor...

İşte Coronavirüs hastalığına ilişkin son dakika gelişmeleri:

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SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs için korkutan sayı açıklandı! Gelen son açıklamada...
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