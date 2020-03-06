SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs için korkutan sayı açıklandı! Gelen son açıklamada...

SON DAKİKA HABER: Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir canlı balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs hastalığından ölen insan sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanlar yaptıkları son dakika açıklamalarla insanları uyarırken bu ölümcül virüse önlem hala alınamıyor. Son olarak Çin'den yapılan açıklamada bu hastalıktan ölen insan sayısının 3 bin 44 olduğu ifade edildi. Dünyanın genelinde de İran başta olmak üzere ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Hastalığın kaynağına ilişkin hala net bilgiler paylaşılmasa da bu ölümcül virüse ilişkin aşının tamamen kullanılmaya başlanmasının 1 yılı bulabileceği ifade ediliyor...

İşte Coronavirüs hastalığına ilişkin son dakika gelişmeleri: