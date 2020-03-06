Son dakika haberi: Suudi Arabistan’dan flaş İran kararı: Vatandaşlarına sert uyarı

Koronavirüs kabusu giderek büyüyor. Onbinlerce kişide görülen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 3 bin 44'e yükseldi. İran'a da sıçrayan virüs ülke genelinde 107 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Suudi Arabistan ise vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

SERT UYGULAMALARA MARUZ KALACAK

Suudi yönetiminden yapılan açıklamada, İran ile ilgili karar açıklandı. Vatandaşlarının İran'a gitmemesi konusunda açıklama yapan Suudi Arabistan, aksi şekilde davrananların ise sert uygulamalara maruz kalacağını ifade etti.

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"SORUMLUSU İRAN"

Suudi Arabistan'dan ilginç bir çıkış daha geldi. İran'ın sorumsuzca davrandığı belirtilen açıklamada, koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının sorumlusu olarak İran gösterildi.

5 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

Suudi Arabistan'da ise şu ana kadar 5 kişide koronavirüs tespit edildi.