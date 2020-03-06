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haberi: ’dan flaş kararı: Vatandaşlarına sert uyarı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsü ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Asya'dan Avrupa'ya onlarca ülkede görülen koronavirüsü son olarak 'dan can aldı. İran'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi. 'dan son dakika açıklaması geldi. Vatandaşlarını sert şekilde uyaran Suudi Arabistan yönetimi, İran'a gidilmemesi çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 07:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Suudi Arabistan’dan flaş İran kararı: Vatandaşlarına sert uyarı

kabusu giderek büyüyor. Onbinlerce kişide görülen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 3 bin 44'e yükseldi. 'a da sıçrayan virüs ülke genelinde 107 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. ise vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

SERT UYGULAMALARA MARUZ KALACAK

Suudi yönetiminden yapılan açıklamada, İran ile ilgili karar açıklandı. Vatandaşlarının İran'a gitmemesi konusunda açıklama yapan Suudi Arabistan, aksi şekilde davrananların ise sert uygulamalara maruz kalacağını ifade etti.

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"SORUMLUSU İRAN"

Suudi Arabistan'dan ilginç bir çıkış daha geldi. İran'ın sorumsuzca davrandığı belirtilen açıklamada, koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının sorumlusu olarak İran gösterildi.

5 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

Suudi Arabistan'da ise şu ana kadar 5 kişide koronavirüs tespit edildi.

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Son dakika haberi: Suudi Arabistan’dan flaş İran kararı: Vatandaşlarına sert uyarı
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