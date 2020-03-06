Son dakika haberi: İşte İdlib’den kaçan mültecileri Suriye’de tutacak projenin görüntüleri
Esed rejiminin saldırılarından kaçan mülteciler için Türkiye sınırında yapılan briket evlerin görüntüleri ajanslar tarafından son dakika olarak paylaşıldı. Türkiye sınırına yığılan mültecileri Suriye'de tutmak için son derece önemli olan bu proje güvenli olan Fırat Kalkanı bölgesinde inşa ediliyor. Esed rejiminin kendi halkına saldırılarını önlemek için diplomatik ve askeri hamlelerini sürdüren Türkiye bir yandan da mültecileri güvenli bölgede tutmanın çabasını sürdürüyor. Mülteciler için güvenli bölgelere çadırkent yapımı sürerken diğer yandan da briket evler inşa ediliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 6.3.2020 11:17Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 11:17ABONE OL
Türkiye sınırından gelen son dakika haberine göre Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına gelen mültecileri Suriye içerisinde tutmak için güvenli olan Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yapılan briket evlerin görüntüleri ortaya çıktı.