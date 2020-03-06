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Son dakika haberi: İşte ’den kaçan mültecileri ’de tutacak projenin görüntüleri

Esed rejiminin saldırılarından kaçan mülteciler için Türkiye sınırında yapılan briket evlerin görüntüleri ajanslar tarafından son dakika olarak paylaşıldı. Türkiye sınırına yığılan mültecileri 'de tutmak için son derece önemli olan bu proje güvenli olan Fırat Kalkanı bölgesinde inşa ediliyor. Esed rejiminin kendi halkına saldırılarını önlemek için diplomatik ve askeri hamlelerini sürdüren Türkiye bir yandan da mültecileri güvenli bölgede tutmanın çabasını sürdürüyor. Mülteciler için güvenli bölgelere çadırkent yapımı sürerken diğer yandan da briket evler inşa ediliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 11:17 ABONE OL
Son dakika haberi: İşte İdlib’den kaçan mültecileri Suriye’de tutacak projenin görüntüleri

Türkiye sınırından gelen son dakika haberine göre Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına gelen mültecileri içerisinde tutmak için güvenli olan Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yapılan briket evlerin görüntüleri ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: İşte İdlib’den kaçan mültecileri Suriye’de tutacak projenin görüntüleri
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