Son dakika: Koronavirüse yakalandı iddiası dünyayı sallamıştı! BAE Prensi ile ilgili son dakika gelişmesi...

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in korona virüsü nedeniyle karantina altına alınmasının ardından Zayed'in hasta olduğunu iddia eden ve sahte olduğu ifade edilen Twitter hesabı kapatıldı.

Dün Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in, yakın bir çalışanından korona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Yerel ve uluslararası çok sayıda kurum da Twitter hesabına dayanarak verdiği haberi kısa bir sonra sildi. Dünya basınında geniş yankı uyandıran haberi öne süren Twitter hesabı ise kapatıldı.

Twitter hesabının kapatılmasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar kapatılan hesabın Yemenli bir gazeteci olduğunu, bazı kullanıcılar ise hesabın takipçi sayısının az olduğunu göz önünde bulundurarak hesabın sahte olduğunu savundu.