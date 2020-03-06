Tayland'a 4 ülkeden gelen yolcular sağlık durumlarını günlük rapor edecek

Hastalık Kontrol Departmanı Müdürü Tanarak Plipat, bu ülke ve bölgelerden Tayland'a gelen yolcuların, günlük sağlık durumlarını yetkililere rapor etmesi gerektiğini, aksi durumda cezalandırılma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını bildirdi.

AZERBAYCAN'DAN DSÖ'YE 5 MİLYON DOLAR VİRÜS YARDIMI

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Azerbaycan'da Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 ile küresel mücadele çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

AZERBAYCAN'DAN DSÖ'YE 5 MİLYON DOLAR

DSÖ'nün Kovid-19 tavsiyelerinin Azerbaycan tarafından dikkate alındığı ve uygulandığı ifade edilen açıklamada, hükümetin DSÖ'ye 5 milyon dolar yardımda bulunma yönünde karar aldığı kaydedildi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınırlarını kapatan, eğitime de geçici olarak ara verilen Azerbaycan'da, 6 kişi Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında bulunuyor.

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KIRGIZİSTAN'DA VİRÜSE KARŞI TEDBİRLER ARTIRILIYOR

Kırgızistan'da, Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova'nın başkanlığında yeni tip koronavirüs enfeksiyonun ülkeye girişini ve yayılmasını önlemek amacıyla günlük toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yuvarlak masa toplantıları, seminerler, spor ve kültürel etkinlikleriyle kutlama programlarından uzak durulması tavsiye edildi.

Kazakistan'a gitmek isteyenlerin, 8 Mart itibarıyla kimlik belgesi yerine pasaportlarıyla geçiş yapmalarına izin verileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı da İran'daki gümrük kapılarında mahsur kalan Kırgız uyruklu tır sürücülerinin ülkesine dönmeleri için Türkmenistan, Azerbaycan ve Rusya'nın diplomatik misyon şeflerine nota iletti.

Kırgızistan'da henüz yeni tip koronavirüs görülmedi.