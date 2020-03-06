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'ın sığınmacılara zulmü sürüyor! Gaz bombası ve ile müdahale ettiler

güvenlik güçlerinin sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor. Yunanistan güvenlik güçleri, bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 18:49 ABONE OL
Yunanistan'ın sığınmacılara zulmü sürüyor! Gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ettiler

Yunanistan güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti. Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren yüzlerce sığınmacı, aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı.

ÇOK SAYIDA SIĞINMACI GAZDAN ETKİLENDİ

Yunanistan tarafından sığınmacılara tazyikli suyla da müdahale edildi.Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, gazdan etkilendi. Gazdan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

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Yunanistan'ın sığınmacılara zulmü sürüyor! Gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ettiler
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