Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İdlib'den SON DAKİKA! Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü! M4 karayolunda Türk ve Rus askeri araçları...

'den ! Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü! M4 karayolunda Türk ve Rus askeri araçları...

haberi... 'de Rus ve Türk askerleri Serakib kasabası civarında birlikte ilerlerken görüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya gelerek İdlib'de ateşkes kararı almıştı. Yapılan mutabakatta, stratejik öneme sahip Serakib'in hemen yanında bulunan M4 karayolunda ortak devriye kararı alınmıştı. Rejim ve muhalifler arasında M4 karayolu için sürekli çatışma yaşanırken, ateşkes sonrası herhangi bir çatışma veya ihlal söz konusu olmadı.

Giriş Tarihi: 7.3.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 11:00 ABONE OL
İdlib'den SON DAKİKA! Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü! M4 karayolunda Türk ve Rus askeri araçları...

Moskova'da, Suriye'nin İdlib vilayetindeki mevcut temas hattı boyunca askeri faaliyetlerin durdurulması kararının alınmasından sonra, Rus ve Türk askeri araçları, Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu'nda ilerlerken görüldü.

Sputnik'in Ruptly'ye dayandırdığı görüntülerde, Rus ve Türk ordularına ait ait askeri araçların, yoğun çatışmaların ardından Rus askeri polisinin yerleştirildiği Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu'nda ilerlediği görüldü. Söz konusu görüntülerin yayınlanması, Moskova'da önceki gün varılan bir mutabakatı izliyor.

DEVRİYE KARARI ALINMIŞTI

Rusya lideri Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da üstünde mutabık kaldıkları protokol metninde, 15 Mart'ta M4 Karayolu'nun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca Rus-Türk ortak devriyelerinin başlatılacağı belirtiliyordu.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Soçi'de 17 Eylül 2018'de varılan mutabakata ek olarak imzalanan protokol kapsamında ayrıca, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulmasına karar verilmişti.

Söz konusu protokolün üçüncü maddesine göreyse M4 Karayolu'nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Türkiye ve Rusya ateşkesin garantörleri olacak, birlikte devriye atacaklar. Devriyeler 15 Mart'ta başlayacak.

Son dakika haberi: Moskova'da anlaşmaya varıldı! İşte İdlib Ateşkesi maddeleri ve tam metni!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İdlib'den SON DAKİKA! Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü! M4 karayolunda Türk ve Rus askeri araçları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA