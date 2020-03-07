İdlib'den SON DAKİKA! Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü! M4 karayolunda Türk ve Rus askeri araçları...

Moskova'da, Suriye'nin İdlib vilayetindeki mevcut temas hattı boyunca askeri faaliyetlerin durdurulması kararının alınmasından sonra, Rus ve Türk askeri araçları, Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu'nda ilerlerken görüldü.

Sputnik'in Ruptly'ye dayandırdığı görüntülerde, Rus ve Türk ordularına ait ait askeri araçların, yoğun çatışmaların ardından Rus askeri polisinin yerleştirildiği Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu'nda ilerlediği görüldü. Söz konusu görüntülerin yayınlanması, Moskova'da önceki gün varılan bir mutabakatı izliyor.

DEVRİYE KARARI ALINMIŞTI

Rusya lideri Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da üstünde mutabık kaldıkları protokol metninde, 15 Mart'ta M4 Karayolu'nun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca Rus-Türk ortak devriyelerinin başlatılacağı belirtiliyordu.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Soçi'de 17 Eylül 2018'de varılan mutabakata ek olarak imzalanan protokol kapsamında ayrıca, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulmasına karar verilmişti.

Söz konusu protokolün üçüncü maddesine göreyse M4 Karayolu'nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Türkiye ve Rusya ateşkesin garantörleri olacak, birlikte devriye atacaklar. Devriyeler 15 Mart'ta başlayacak.