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ele geçirilen Twitter hesabından "Filistin'e özgürlük" mesajı

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabını kısa süreliğine ele geçiren ve Türk oldukları düşünülen bilgisayar korsanları, Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı mesajlar paylaştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.3.2020 12:59 ABONE OL
İsrail Savunma Bakanının ele geçirilen Twitter hesabından Filistin'e özgürlük mesajı

Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı, sabah erken saatlerde bilgisayar korsanları tarafından "hack"lendi.

Yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Türk oldukları düşünülen bilgisayar korsanları, Bennett'in hesabından ilk olarak Filistin bayrağının yer aldığı "Filistin için özgürlük" mesajını paylaştı.

Daha sonra aynı hesaptan Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın bazı kıtalarının İngilizce çevirisinin yer aldığı mesajlar paylaşılması da dikkati çekti.

Bennett'in hesabından ayrıca "Milli şair" Mehmet Akif Ersoy'un adı ve Türk bayrağının bulunduğu mesajlar da paylaşıldı.

Söz konusu mesajlar kısa süre sonra silinirken İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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İsrail Savunma Bakanının ele geçirilen Twitter hesabından "Filistin'e özgürlük" mesajı
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