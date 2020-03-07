Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.3.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 14:50 ABONE OL
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde yarın saat 15.00'den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu.

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Taksim Meydanı (Büfeler Önü)- İstiklal Caddesine bağlanan yol (Cami önü), Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti".

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergahlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA