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! Bir İranlı general daha 'de öldürüldü! Resmi açıklama geldi...

Gelen haberine göre; 'ın bir üst düzey komutanı daha 'de öldürüldü. İran devlet televizyonu, 'ın 'da ölüdürüldüğünü açıklarken, nasıl öldüğüne dair bilgi paylaşılmadı. Ferhad Debiriyan'ın, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Şam'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu olduğu bildirildi. Daha önce ABD İranlı General 'yi suikast düzenleyerek öldürmüştü.

Giriş Tarihi: 7.3.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 13:29 ABONE OL
SON DAKİKA! Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü! Resmi açıklama geldi...

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey mensuplarından Ferhad Debiriyan'ın Şam'da öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'nin başkenti Şam'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu Debiriyan'ın dün gece Şam'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Debiriyan'ın terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin antik Tedmür (Palmira) kentini işgal ettiği 2015'te Tedmür komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

KASIM SÜLEYMANİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda İran'ın efsane komutanlarından General Kasım Süleymani öldürülmüştü. Kasım Süleymani'nin ölümünü ABD üstlenirken, İran misilleme olarak ABD üslerini vurmuştu. İki ülke daha sonra gerilimi tırmandırmaktan vazgeçerek, sakinliğini korumuştu.

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