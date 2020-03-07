Son dakika haberi: Corona virüsü yayılmaya devam ediyor! İtalya'da Demokratik Parti'li Zingaretti korona virüsüne yakalandı!

Çin'den sonra Corona virüsü sebebiyle ölümlerin en çok yaşandığı ülke olan İtalya'dan son dakika haberi geldi. İtalya'da Demokratik Parti'li Zingaretti korona virüsüne yakalandığı duyurulurken konu ile ilgili açıklama yapan Zingaretti, iyi olduğunu ancak bir süre evinden çıkmayacağını duyurdu. İşte gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

CORONA VİRÜSÜ YAYILMAYA DEVAM EDİYOR!

İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

İtalya'da Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan korona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.

Öte yandan Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 197'ye vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.