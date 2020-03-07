SON DAKİKA! Ülkede infial yaratan olay: O görüntülerin ardından 14 yaşındaki kız çocuğu intihar etti...

Belçika, 14 yaşındaki Maëlle isimli kız çocuğunun hayatına son vermesi ile çalkalanıyor. Ülke ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan haber, sosyal medyanın bir kız çocuğunun hayatını nasıl derinden etkileyebileceğini de gözler önüne seriyor. Belçika güvenlik güçleri ve adli makamları tarafından mide bulandıran olayın üzerine gidilirken Maëlle ile aynı okulda okuyan beş erkek çocuğu gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ÇOCUĞUN İFADESİ ŞOK ETKİSİ YARATTI

14 yaşındaki Maëlle'in sosyal medyada uygunsuz görüntülerinin yayılmasının ardından intihar etmesi, Belçika'yı adeta ayağa kaldırdı. Gelen son dakika haberine göre, gözaltına alınan çocuklardan birisini verdiği ifade ise adeta şok etkisi yarattı.