Son dakika haberi: İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber'in yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Rehber, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine komaya girmişti.

İRAN TAHRAN MİLLETVEKİLİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ | VİDEO

İRAN'DA BİR MİLLETVEKİLİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Zühre İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

İlahiyan'ın Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı. İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

KUZEY MAKEDONYA'DA İTALYA'DAN GELEN 2 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ



Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz hafta bir kişide ilk koronavirüs tespiti konulmuştu ardından dün de İtalya'dan Kuzey Makedonya'ya gelen Debreli iki kişide daha bu virüs teşhisi konuldu. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada öğleden sonra iki kişide daha koronavirüsü tespit ettiklerini duyurdu. Kuzey Makedonya'nın Debre bölgesindeki çiftin 27 Şubat'ta otobüsle İtalya'dan memleketlerine döndüğü belirtildi. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, 62 ve 68 yaşındaki karı kocanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Otobüste 40 kişinin daha bulunduğunu kaydeden Filipçe, "Şu anda tüm yolcuların adresleri tespit edildi ve tahlilleri yapılacak" dedi.



KOSOVA'DA KORONAVİRÜS YOK



Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve son olarak Sırbistan'da teşhisi konulan koronavirüsü vakasının Kosova'da şimdilik rastlanmadığı açıklandı. Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kosova'da başta sınır bölgelerinde olmak üzere her türlü tedbiri aldıklarını ve şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadığı belirtildi.



100 BİNİ GEÇTİ



Öte yandan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 491, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 102 bin 188'e yükselirken; 57 bin 389 dişi de tedavi edildi. Ayrıca virüsün hızla yayıldığı Güney Kore'de hayatını kaybeden kişi sayısı 44 iken, 6 bin 767 de hasta bulunuyor. İtalya'da ise 197 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 4 bin 636 da hasta bulunuyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM:

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 102 bin 42 olarak güncelledi.

Sitede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 497 kişinin öldüğü, 57 bin 629 kişinin iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 70, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 197, İran'da 124, Güney Kore'de 44, Japonya'da 12, ABD'de 17, Fransa'da 9, İspanya'da 8, Irak'ta 4, Avustralya'da 2, İngiltere'de 2, Hollanda, İsviçre, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 651, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 108 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan, diğer ülkelerdeki vaka sayıları şöyle:

Güney Kore 6 bin 767, İran 4 bin 747, İtalya 4 bin 636, Japonya 1116, Almanya 670, Fransa 653, İspanya 402, ABD 335, İsviçre 216, İngiltere 164, İsveç 137, Singapur 130, Hollanda 128, Norveç 128, Belçika 109, Malezya 83, Avusturya 66, Avustralya 64, Bahreyn 60, Kuveyt 58, Kanada 54, Tayland 48, Irak 46, Yunanistan 45, İzlanda 45, Birleşik Arap Emirlikleri 45, Hindistan 31, San Marino 23, Danimarka 23, Lübnan 22, İsrail 21, Çekya 19, İrlanda 18, Cezayir 17, Vietnam 17, Umman 16, Filistin 16, Mısır 15, Finlandiya 15, Brezilya 14, Ekvador 14, Portekiz 13, Rusya 13, Hırvatistan 11, Katar 11, Estonya 10, Azerbaycan 9, Gürcistan 9, Romanya 8, Arjantin 8, Slovenya 8, Beyaz Rusya 6, Pakistan 6, Meksika 6, Filipinler 5, Suudi Arabistan 5,Yeni Zelanda 5, Şili 5, Polonya 5, Endonezya 4, Senegal 4, Macaristan 4, Lüksemburg 3, Kuzey Makedonya 3, Bosna-Hersek 3, Dominik Cumhuriyeti 2, Fas 2, Kamerun 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Ürdün 1, Letonya 1, Litvanya 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kosta Rika 1, Cebelitarık Britanya Denizaşırı Toprağı 1, Vatikan 1, Lihtenştayn 1, Peru 1, Sırbistan 1, Slovakya 1, Güney Afrika 1, Togo 1.