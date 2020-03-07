Son dakika: Malta'da ilk Korona virüsü vakası görüldü

BUGÜN NELER OLDU

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü bu kez Malta'ya sıçradı. Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne yaptığı açıklamada, Malta'da yaşayan 12 yaşındaki İtalyan bir kız çocuğunda Korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bakan Fearne, virüs taşıdığı tespit edilen 12 yaşındaki çocuğun, hastanede tedavi gördüğünü ve iyi durumda olduğunu belirtti.Geçtiğimiz ayın sonlarında İtalya'nın kuzeyindeki Trentino bölgesinden ailesiyle birlikte dönen çocuğun Cuma günü belirtiler gösterdiği ifade edildi.