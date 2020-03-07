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Son dakika: Malta'da ilk virüsü vakası görüldü

Son dakika gelen bilgilere göre Malta'da ilk virüsü vakasının kaydedildiği duyuruldu. 'de çıkan ve tüm dünyada kasıp kavuran ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.3.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 14:39 ABONE OL
Son dakika: Malta'da ilk Korona virüsü vakası görüldü
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü bu kez Malta'ya sıçradı. Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne yaptığı açıklamada, Malta'da yaşayan 12 yaşındaki İtalyan bir kız çocuğunda Korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bakan Fearne, virüs taşıdığı tespit edilen 12 yaşındaki çocuğun, hastanede tedavi gördüğünü ve iyi durumda olduğunu belirtti.

CUMA GÜNÜ BELİRTİLER GÖSTERDİĞİ İFADE EDİLDİ

Geçtiğimiz ayın sonlarında İtalya'nın kuzeyindeki Trentino bölgesinden ailesiyle birlikte dönen çocuğun Cuma günü belirtiler gösterdiği ifade edildi.
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Son dakika: Malta'da ilk Korona virüsü vakası görüldü
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